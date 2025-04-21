نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض ينعي البابا فرنسيس بعد وفاته عن عمر 88 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى البيت الأبيض اليوم الاثنين البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. وقال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا): "أرقد في سلام"، ونشر صورًا للبابا الراحل أثناء لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه الحالي جيه دي فانس.

لقاءات سابقة للبابا مع ترامب وفانس

كان دونالد ترامب قد التقى البابا فرنسيس في عام 2017 خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، في زيارة رسمية إلى الفاتيكان، حيث تبادل الطرفان الحديث حول قضايا دينية وإنسانية.

أما جيه دي فانس، نائب ترامب الحالي، فقد التقى بالبابا في يوم الأحد الماضي، قبل يوم واحد فقط من وفاته، في لقاء قصير. وفي تعليق له على منصة X، قال فانس: "لقد علمت للتو بوفاة البابا فرنسيس، قلبي مع ملايين المسيحيين حول العالم الذين أحبوه".

وأشار إلى أنه رغم مرض البابا الظاهر، إلا أنه كان سعيدًا بلقائه، موضحًا أنه سيتذكر دومًا عظة البابا في الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، والتي وصفها بأنها كانت "رائعة حقًا".

تأثير البابا على العالم

كانت شخصية البابا فرنسيس محورية في العديد من القضايا العالمية، بما في ذلك التصدي للفقر، تعزيز السلام، والحوار بين الأديان.

كما كان له دور بارز في تعزيز التعاون بين الفاتيكان والكنائس المسيحية المختلفة، بالإضافة إلى دعم القيم الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.