نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمدة باريس تعلن إطفاء أضواء برج إيفل حدادًا على وفاة البابا فرنسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت عمدة باريس، آن هيدالجو، عن إطفاء أضواء برج إيفل مساء اليوم الاثنين، حدادًا على وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وفي بيان صحفي، قالت هيدالجو: "احتفاءً بذكرى البابا فرنسيس، سيتم إطفاء أضواء برج إيفل هذا المساء"، مشيرة إلى أن هذا الفعل يأتي تعبيرًا عن الاحترام والتقدير لشخصية البابا الذي كرس حياته لخدمة الإنسانية وتعزيز الحوار بين الأديان.

وأضافت هيدالجو أنه في إطار الحداد على وفاة البابا فرنسيس، ستقترح أن يُطلق اسم البابا على أحد الأماكن الشهيرة في باريس، في خطوة تهدف إلى تكريمه وتخليد ذكراه في العاصمة الفرنسية.

تأثر كبير في باريس والعالم بوفاة البابا فرنسيس

تعد وفاة البابا فرنسيس بمثابة صدمة للكثيرين حول العالم، بما في ذلك في فرنسا، حيث كان يُعتبر شخصية محورية في الحوار بين الأديان، وعُرف بمواقفه الإنسانية العميقة التي شملت الدعوة للسلام ومكافحة الفقر.

ويُشار إلى أن البابا فرنسيس قد لعب دورًا كبيرًا في تعزيز التعاون بين الفاتيكان والمجتمعات الإسلامية، وكان له تأثير كبير في تحفيز العمل المشترك من أجل تحقيق التفاهم بين الثقافات.