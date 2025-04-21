العالم اليوم - أرامكو و"BYD" تتعاونان في تقنيات مركبات الطاقة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 01:21 مساءً - وافقت أرامكو السعودية وشركة "بي واي دي"، العاملة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة، على بحث الفرص المُثلى للتعاون بشكلٍ وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، تهدف هذه الاتفاقية التي وقّعتها شركة أرامكو السعودية للتقنية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، مع شركة "بي واي دي" إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي.

ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لإثنتين من الشركات الرائدة عالميًا بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية علي المشاري: "يعتمد التعاون بين شركتي أرامكو السعودية للتقنية و(بي واي دي) على جهود بحوث التطوير المكثفة التي تبذلها أرامكو السعودية لأجل حلول الطاقة الجديدة، حيث تستكشف أرامكو السعودية عددًا من الطرق لتحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي، بدءًا من الوقود المبتكر منخفض الكربون إلى مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة".

وعبر النائب الأعلى للرئيس في شركة "بي واي دي"، لو هونجبين عن أمله في أن تتواءم خبرات شركة أرامكو السعودية للتقنية مع قدرات الشركة المتقدمة في مجال البحوث وتطوير المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، على تجاوز عوائق الجغرافيا والفكر لابتكار الحلول التي تجمع بين الأداء عالي الكفاءة وانبعاثات الكربون المنخفضة.