نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة البابا فرانسيس.. جنازة مختلفة ودفن خارج الفاتيكان لأول مرة منذ قرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، وفاة البابا فرانسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد مسيرة حافلة اتسمت بالتواضع والدعوة إلى السلام ونصرة الفقراء.

وقد أبهر البابا فرانسيس العالم بأسلوبه البسيط ونهجه الإنساني، حيث كسر العديد من البروتوكولات البابوية التقليدية، وترك أثرًا كبيرًا في قلوب الملايين حول العالم.

الأجراس تدق في روما حدادًا

بُعيد إعلان الوفاة الذي تلاه الكاردينال كيفن فيريل، كبير كهنة الفاتيكان، من كنيسة "دوموس سانتا مارتا" التي كان يقيم بها البابا، دقّت أجراس الكنائس في مختلف أنحاء روما حدادًا على رحيله، في مشهد مهيب يعكس الحزن الذي خيّم على المدينة المقدسة.

الاستعدادات للجنازة ومراسم الدفن

وبحسب ما أفادت به وكالة «رويترز»، فإن مراسم الحداد ستستمر لتسعة أيام متتالية، في تقليد كنسي يُعرف بـ "نوفينديالي"، على أن يُحدَّد موعد الجنازة في غضون 4 إلى 6 أيام من الوفاة، والتي من المتوقع أن تُقام في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بحضور شخصيات دينية وسياسية من مختلف أنحاء العالم.

وسيُقرر الكاميرلينغو، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الفاتيكان خلال فترة الكرسي الشاغر، بالتعاون مع ثلاثة مساعدين، موعد نقل الجثمان، كما سيتم كسر "خاتم الصياد" الخاص بالبابا الراحل وخاتمه الرصاصي، وفقًا للتقاليد البابوية، لمنع أي محاولة لاستخدامهما بعد وفاته.

بابا استثنائي حتى في وداعه

على غير العادة، اختار البابا فرانسيس أن يُدفن في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى بروما، بدلًا من سرداب كاتدرائية القديس بطرس، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 100 عام، ما يعكس تواضعه وابتعاده عن مظاهر الفخامة حتى في وفاته.

ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن البابا الراحل كان قد وافق مؤخرًا على تبسيط طقوس الجنازة، إذ سيتم وضع جثمانه داخل تابوت خشبي بسيط مبطن بالزنك، عوضًا عن التوابيت الثلاثة التقليدية (السرو، الرصاص، والبلوط).

كما ألغي تقليد عرض الجثمان على منصة مرتفعة داخل كاتدرائية القديس بطرس، حيث ستتم دعوة المعزين لتقديم احترامهم أثناء بقاء الجثمان داخل النعش مع إزالة الغطاء فقط، دون تعقيد أو استعراض.

تأجيل فعاليات وإعلان الحداد

في ضوء وفاة البابا، تم تأجيل عدد من الفعاليات في إيطاليا، منها مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي كانت مقررة اليوم، احترامًا للحداد الوطني الذي أُعلن رسميًا.