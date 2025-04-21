نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة البابا فرانسيس.. القنوات الأمريكية تبث مباشرة من ساحة القديس بطرس وسط تجمعات ضخمة بالفاتيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت القنوات الأمريكية منذ صباح اليوم الإثنين، 21 أبريل 2025، في بث مباشر من ساحة القديس بطرس الواقعة أمام كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، وذلك عقب إعلان وفاة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر يناهز 88 عامًا.

وأفادت التقارير أن مئات المواطنين بدأوا يتجمعون في الساحة التاريخية لمتابعة المستجدات والاشتراك في حالة الحداد العام التي تسود الفاتيكان والعالم الكاثوليكي، بعد رحيل أول بابا من أصول لاتينية في تاريخ الكنيسة.

إعلان وفاة البابا فرانسيس

جاء الإعلان الرسمي من قبل صفحة «أخبار الفاتيكان» عبر منصة «إكس»، والتي نشرت تدوينة أكدت فيها أن البابا فرانسيس توفي صباح اليوم الإثنين، في مقر إقامته بدار القديسة مارتا داخل الفاتيكان، بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود في خدمة الكنيسة والإنسانية.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد بدأ المواطنون والمصلون بالتوافد إلى ساحة القديس بطرس فور سماع نبأ الوفاة، في مشهد يعكس مكانة البابا الراحل في قلوب الملايين حول العالم، لا سيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

ردود فعل عالمية

أعربت العديد من الشخصيات السياسية والدينية حول العالم عن حزنها لوفاة البابا فرانسيس، حيث نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس البابا الراحل، واصفًا إياه بـ«الصديق الحقيقي للسلام ورمز التسامح والمحبة»، فيما أصدرت بطاركة الكاثوليك في مصر بيانًا قالوا فيه إن "فرانسيس نذر حياته لخدمة الإنسانية".

إرث البابا الراحل

يُذكر أن البابا فرانسيس زار مصر في أبريل 2017، في زيارة تاريخية وصف فيها البلاد بـ "أرض اللقاء بين السماء والأرض". وقد عُرف بمواقفه الإنسانية الجريئة، ودعوته المستمرة للحوار بين الأديان، وتضامنه مع الفقراء واللاجئين والمهمشين حول العالم.

بث مباشر من ساحة القديس بطرس

تواصل القنوات الإخبارية، خاصة الأمريكية منها، تغطية الحدث ببث حي ومباشر من ساحة القديس بطرس، في انتظار بيان رسمي من الفاتيكان حول الترتيبات الخاصة بمراسم الجنازة واختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية.