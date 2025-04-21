العالم اليوم - نمو قوي لقطاعي الجملة والتجزئة في الصين خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر نمو قوي لقطاعي الجملة والتجزئة في الصين خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 12:24 مساءً - سجل قطاعا الجملة والتجزئة في الصين نموا قويا خلال الربع الأول من العام الحالي مما يعطي دعما قوية لنمو الطلب المحلي في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الصينية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الاثنين، فقد زادت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الصين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8 بالمئة سنويا إلى 3.3 تريليون يوان (حوالي 458 مليار دولار) بما يعادل 10.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للصين.

من ناحيتها، ذكرت وزارة التجارة أن قيمة التعاملات في أسواق الجملة للسلع الأساسية وصلت إلى 1.3 تريليون يوان خلال الربع الأول، في حين زادت قيمة التعاملات في أسواق السلع الاستهلاكية الصناعية بنسبة 0.8 بالمئة سنويا.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة إلى 11 تريليون يوان بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي إطار برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة الصينية لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي في الصين تم بيع حوالي 100.35 مليون جهاز منزلي جديد، منها 40 مليون جهاز تم بيعها منذ بداية العام الحالي بحسب وزارة التجارة.