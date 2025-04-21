نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن رفضها لدعوات تفجير المسجد الأقصى، من قبل عدد من المنظمات الاستيطانية، وتعتبر هذه الدعوات التحريضية المتطرفة، مرفوضة بكل الأشكال، وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية اسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.

وتشدد مصر، على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وتحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتدعو مصر، المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.