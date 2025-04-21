ماكرون يعزي "الكاثوليك في العالم بأسره" بوفاة البابا فرنسيس

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واجب العزاء للكاثوليك في العالم بأسره، بوفاة البابا فرنسيس.

وأعلن الفاتيكان صباح اليوم الاثنين عن وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد عقود من الخدمة الروحية والقيادة الدينية التي طبعت تاريخ الكنيسة في العصر الحديث بطابعٍ فريد من الإصلاح والانفتاح والدعوة للسلام والعدالة الاجتماعية.

جاء إعلان الوفاة بعد أقل من 24 ساعة على الظهور العلني الأخير للبابا فرنسيس، والذي طال انتظاره من قبل ملايين الكاثوليك حول العالم، حيث ظهر أمس الأحد في ساحة القديس بطرس بروما أثناء قداس عيد الفصح، الذي يُعد من أهم الطقوس المسيحية السنوية.

وقد بدا البابا متعبًا خلال مشاركته في القداس، إلا أنه ألقى كلمة مقتضبة دعا فيها إلى السلام في مناطق النزاع، وإلى تعزيز الحوار بين الشعوب والدفاع عن كرامة الإنسان. واعتبر كثيرون أن ظهوره كان رسالة وداعية غير مباشرة، حيث لم يخفِ في الأشهر الأخيرة تراجع حالته الصحية.