أحمد جودة - القاهرة - وفاة البابا فرانسيس الأول

عاجل.. عن عمر يناهز 88 عامًا الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرانسيس الأول بعد يوم من ظهوره في عيد الفصح.

وفاة البابا فرانسيس الأول، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، عت وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وذلك بعد تعرضه لعدة وعكات صحية في الفترة الماضية، ناجمة عن التهاب رئوي مزدوج.

البابا فرانسيس

وأعلن الفاتيكان في وقت سابق، أن البابا فرانسيس، البالغ من العمر 88 عامًا، يخضع للعلاج في مستشفى جيميلي بروما منذ 14 فبراير، بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لعدة أيام.

وأصيب البابا بالتهاب رئوي مزدوج يصنف على أنه عدوى خطيرة يمكن أن تسبب التهابا وندوبا في الرئتين، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

نعي البابا

وقدم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النعي لدولة الفاتيكان في وفاة البابا فرانسيس الأول، مؤكدًا بأن البابا كان مناصرًا للقضية الفلسطينية طول الوقت وعمل بلا كلل على إحلال السلام حول العالم.