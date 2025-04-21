نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرانسيس بعد ظهوره في عيد الفصح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان صباح اليوم الاثنين عن وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد عقود من الخدمة الروحية والقيادة الدينية التي طبعت تاريخ الكنيسة في العصر الحديث بطابعٍ فريد من الإصلاح والانفتاح والدعوة للسلام والعدالة الاجتماعية.

ووفقًا لبيان رسمي صدر عن الكاردينال كيفن فاريل عبر قناة الفاتيكان على تطبيق "تليغرام"، فقد توفي البابا فرنسيس في تمام الساعة 7:35 صباحًا بتوقيت روما (05:35 بتوقيت غرينتش)، حيث قال فاريل: "عاد أسقف روما، البابا فرنسيس، إلى منزل الآب".

آخر ظهور علني

جاء إعلان الوفاة بعد أقل من 24 ساعة على الظهور العلني الأخير للبابا فرنسيس، والذي طال انتظاره من قبل ملايين الكاثوليك حول العالم، حيث ظهر أمس الأحد في ساحة القديس بطرس بروما أثناء قداس عيد الفصح، الذي يُعد من أهم الطقوس المسيحية السنوية.

وقد بدا البابا متعبًا خلال مشاركته في القداس، إلا أنه ألقى كلمة مقتضبة دعا فيها إلى السلام في مناطق النزاع، وإلى تعزيز الحوار بين الشعوب والدفاع عن كرامة الإنسان. واعتبر كثيرون أن ظهوره كان رسالة وداعية غير مباشرة، حيث لم يخفِ في الأشهر الأخيرة تراجع حالته الصحية.

أول بابا من أمريكا اللاتينية

يُعد البابا فرنسيس، المولود باسم خورخي ماريو برغوليو في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 1936، أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يأتي من قارة أمريكا اللاتينية، وأول بابا من خارج أوروبا منذ أكثر من ألف عام.

وقد انتُخب فرنسيس على رأس الكنيسة الكاثوليكية في مارس 2013، خلفًا للبابا بنديكتوس السادس عشر الذي استقال حينها في خطوة نادرة، ليُصبح فرنسيس بذلك البابا رقم 266 في تاريخ الكنيسة.