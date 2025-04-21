نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان، اليوم الإثنين، وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بعد صراع مع أزمة صحية استمرت عدة أسابيع، نُقل خلالها إلى مستشفى "جيميلي" في العاصمة الإيطالية روما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، عقب معاناته من صعوبات في التنفس.

وُلد البابا فرنسيس في 17 ديسمبر من عام 1936، وكان أول بابا من قارة أمريكا الجنوبية، حيث ينحدر من الأرجنتين، وسبق أن شغل منصب رئيس أساقفة بوينس آيرس، قبل أن يُنتخب بابا للفاتيكان في مارس 2013، ليصبح البابا رقم 266 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

البابا فرنسيس.. مسيرة إنسانية وحضور عالمي

على مدار أكثر من عقد في قيادة الفاتيكان، عُرف البابا فرنسيس بمواقفه الإنسانية والداعمة للفقراء والمهمشين، وسعيه لتجديد الخطاب الكنسي، وحرصه الدائم على الدعوة إلى السلام والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.

وكان البابا الراحل يحظى بتقدير عالمي واسع، نتيجة مواقفه المؤثرة تجاه قضايا حقوق الإنسان واللاجئين، إلى جانب دفاعه المستمر عن البيئة ومناهضة الحروب.

دعواته لوقف إطلاق النار في غزة

وفي آخر تصريحاته العامة قبل تدهور حالته الصحية، وجّه البابا فرنسيس نداءً إنسانيًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي وصفه بـ "الشعب الذي يتضوّر جوعًا".

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الأبرياء، والعمل على إرساء سلام دائم في المنطقة، مؤكدًا أن الحروب لا تجلب سوى الدمار والمعاناة.

مراسم الجنازة وإعلان الحداد

من المتوقع أن يُعلن الفاتيكان خلال الساعات المقبلة تفاصيل مراسم جنازة البابا الراحل، والتي ستُقام في ساحة القديس بطرس، بمشاركة عدد كبير من الزعماء الدينيين والسياسيين من مختلف دول العالم.

كما يُنتظر أن يُعلَن الحداد الرسمي في الفاتيكان وبلدان كاثوليكية أخرى، إلى جانب بدء الإجراءات الرسمية لاختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، وفقًا للأعراف والتقاليد الكنسية المعمول بها.