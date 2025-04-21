العالم اليوم - روسيا تعلن استئناف الحرب بعد "هدنة عيد القيامة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 10:21 صباحاً - أعلنت روسيا أن قواتها استأنفت القتال في أوكرانيا، الإثنين، بعد وقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها التزمت بوقف إطلاق النار بشكل صارم وبقيت في مواقعها، بينما اتهمت أوكرانيا بانتهاك الهدنة.

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