نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح الإثنين الموافق ٢١ إبريل ٢٠٢٥، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة ثنائية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات للوزير عبد العاطي مع بعض كبار المسئولين السعوديين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة.