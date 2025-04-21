العالم اليوم - رئيس الفيدرالي بشيكاغو يحذر من التشكيك في الاستقلال النقدي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 09:24 صباحاً - عبر أوستن غولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عن أمله في ألا تتوجه الولايات المتحدة نحو بيئة يتم فيها التشكيك في قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.

وقال غولسبي، الأحد، إن خبراء الاقتصاد متفقون على أن البنوك المركزية التي لديها القدرة على إدارة السياسة النقدية دون تأثير سياسي تحقق نتائج أفضل لاقتصاداتها، وذلك ردا على سؤال في برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي بي.إس) بخصوص انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لجيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي.

لكنه أضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الحرية، فإن "معدل التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل أسوأ".

وتابع "آمل بشدة ألا ندفع أنفسنا إلى بيئة يكون فيها الاستقلال النقدي موضع تشكيك، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي".