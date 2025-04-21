نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة مجلس النواب الإندونيسي تؤكد دعم بلادها الثابت لاستقلال فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بون ماهاراني خلال اجتماع مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح دعم إندونيسيا الثابت لاستقلال فلسطين.

وقالت مهاراني لفتوح: "دعم فلسطين هو التزام أخلاقي وتاريخي لإندونيسيا... نحن نظل ثابتين في التزامنا بكفاح الشعب الفلسطيني، وهو التزام مستمر منذ استقلال إندونيسيا".

وخلال منتدى نقاش برلماني في مدينة اسطنبول التركية أول أمس الجمعة، أكدت مهاراني أن الدعم الإندونيسي لفلسطين لا يتم التأكيد عليه فقط من الحكومة والشعب ولكن أيضا من مجلس النواب الإندونيسي، الذي يدافع بنشاط عن الاستقلال الفلسطيني.

وأضافت: "في كل من الاجتماعات الثنائية والمنتديات الدولية، يعرب مجلس النواب الإندونيسي باستمرار عن دعمه لفلسطين ويحث على بذل جهود عالمية لتحقيق السلام هناك".