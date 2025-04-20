العالم اليوم - بهدف "خيالي".. ريال مدريد يبقي ملاحقة برشلونة في الدوري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أبريل 2025 11:22 مساءً - بهدف "خيالي"، حافظ ريال مدريد على مسافته القريبة من متصدر الدوري الإسباني برشلونة، مساء الأحد.

وانتصر ريال مدريد في مباراة صعبة جدا، بنتيجة 1-0، أمام أتلتيك بلباو، بتسديدة "على الطائر" من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز المهم، أبقى ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة، 4 نقاط.

وخاض ريال مدريد اللقاء دون نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي طرد بتدخل عنيق في المباراة الماضية بالدوري.