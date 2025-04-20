4 شهداء بقصف إسرائيلي في غزة

4 شهداء بقصف إسرائيلي في غزةاستشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلة وأصيب عدد آخر جراء قصف وغارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة اليوم.

في مدينة غزة، استشهد شخص وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا في مخيم الشاطئ غربي المدينة، كما استشهد آخر جراء إصابته برصاص مسيرة إسرائيلية في حي التفاح شرقي المدينة.

واستشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه في قصف سابق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف في المدينة.

كما استشهدت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها في وقت سابق جراء قصف على مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وارتفعت اليوم، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 51,201 شهيد، و116,869 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.