نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 3 جنود لبنانيين جرّاء انفجار ذخائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني، الأحد، استشهاد 3 عسكريين نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها في جنوب البلاد، بعد نحو أسبوع على مقتل جندي بانفجار "جسم مشبوه"، في المنطقة التي شهدت حربا بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجيش في بيان: "استشهد ضابط وعسكريان في الجيش، وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع-النبطية"، على مسافة نحو 20 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه فتح "التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون قدّم لقائد الجيش رودولف هيكل التعازي بالعسكريين "الذين سقطوا في أثناء إبعاد الخطر عن المواطنين، وسكان القرى الجنوبية".

كما قدم رئيس الوزراء نواف سلام العزاء بالعسكريين "الذين بدمائهم وبجهود رفاقهم يحمون البلاد، ويصونون وحدتها".

وكانت السلطات أعلنت، الإثنين، مقتل جندي في انفجار أثناء قيام وحدة بتفكيك "ألغام ومواد متفجرة في نفق"، معتبرة أن الجيش يدفع "ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب، وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار 1701".