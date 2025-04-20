نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق إندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر ضرب جزيرة سيرام في شرق إندونيسيا، يوم الأحد.

وحسب بيانات المركز، فإنه تم رصد هزة أرضية عند الساعة 18:19 مساء الأحد بتوقيت UTC على بعد 295 كلم إلى الجنوب من مدينة سورونغ الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 34 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات.