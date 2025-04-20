نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني بريطاني: على أوكرانيا أن تكون مستعدة للتنازل عن أراض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح العضو في مجلس اللوردات البريطاني ريتشارد بالف بأن أوكرانيا يجب أن تكون للتنازل عن أراض إذا كانت ترغب في اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.

قال اللورد بالف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الأحد: "أعتقد أن قرار إعلان هدنة عيد الفصح يجب اعتباره إشارة إيجابية".

وأضاف: "علينا الآن أن نتحرك نحو وقف كامل لإطلاق النار وهذا يعني أن كييف يجب أن تكون مستعدة للتنازل عن أراض وتقديم تنازلات أخرى".

وحذر البرلماني من أن النزاع في أوكرانيا قد يشهد تصعيدا إن لم تتعامل كييف بشكل إيجابي مع المبادرات القائمة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت هدنة عيد الفصح حتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل بتوقيت موسكو، مشيرا إلى أن القوات الرسية ستكون على استعداد للرد على أي استفزازات.

وقال الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستكون مستعدة للالتزام بالهدوء في حال التزمت به روسيا.

وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة في وقت لاحق. وأعلن الكرملين يوم الأحد أن الرئيس بوتين لم يعط أوامر بشأن تمديد الهدنة.