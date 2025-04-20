مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة حومش في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 09:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد عن مقتل شاب فلسطيني، وذلك بزعم قيامه بإطلاق نار تجاه مجموعة من جنوده بالقرب من مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية، حيث أكد الجيش أن قواته تصدت للمهاجم وتمكنت من "تحييده"، بحسب تعبيره.

وفي بيان مقتضب صدر عن الجيش، أشار إلى أن الحادث وقع أثناء ما وصفه بمحاولة استهداف لجنوده في المنطقة المحيطة بمستوطنة حومش، مشددًا على أن القوات تعاملت مع الحدث بشكل فوري، دون أن يُسفر عن أي إصابات بين صفوفها.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية رواية مشابهة، موضحة أن الشاب أطلق الرصاص على إحدى الدوريات الإسرائيلية قرب المستوطنة، ليتم الرد عليه وقتله في الموقع ذاته، دون أن تقدم المؤسسة العسكرية أو الإعلام الإسرائيلي تفاصيل إضافية حول هوية الشاب أو الملابسات الكاملة التي سبقت إطلاق النار.

يُشار إلى أن منطقة شمال الضفة الغربية تشهد توترات مستمرة، خاصة في محيط المستوطنات، حيث تتكرر الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط تصاعد واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة منذ بداية العام، ما أدى إلى تفاقم الوضع الميداني وزيادة وتيرة العنف المتبادل.