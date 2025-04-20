نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بتمديد هدنة عيد الفصح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند منتصف الليلة، ولم يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي أوامر بتمديدها.

وكان بوتين قد أعلن عن الهدنة خلال اجتماعه مع رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف. ودخلت الهدنة حيز التنفيذ الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل، وتستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل - أي لمدة 30 ساعة إجمالا.

وردا على سؤال من وكالة "تاس" عما إذا كانت الهدنة ستنتهي ليلة 21 أبريل، أم يمكن تمديدها، أجاب بيسكوف: "لم تصدر أي أوامر إضافية".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين لن تبقى سارية المفعول إذا لم تلتزم سلطات كييف بها.

وأكد بوتين أن "مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا".

وعلى الرغم من زعم فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح التي عرضها الرئيس الروسي، في حال التزام روسيا بها، إلا أن قوات نظام كييف قامت بقصف مدينة غورلوفكا (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، صباح عيد الفصح رغم الهدنة.

ووفقا للسلطات قصف العدو غورلوفكا في الساعة 6:30 صباح اليوم باستخدام 4 قذائف من عيار 155 مم، دون أن تذكر ما إذا تسبب ذلك في وقوع ضحايا.