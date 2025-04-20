الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على حسين علي نصر نائب قائد الوحدة 4400...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - قام الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بالإعلان عن تصفيته لحسين علي نصر، نائب قائد الوحدة 4400 التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فإن نصر كان مسؤولًا عن تهريب الأسلحة والأموال إلى لبنان لتعزيز قدرات حزب الله العسكرية.

وأضاف أدرعي أن نصر كان قد تعاون مع جهات إيرانية لتوفير هذه الأسلحة والأموال، وكان جزء من العمليات يتم عبر مطار بيروت الدولي.

وأشار أدرعي إلى أن نصر كان على صلة ببعض العاملين في المطار الذين كانوا يعملون لصالح حزب الله في تهريب الأسلحة.

كما أنه أشرف على صفقات بيع الأسلحة من مهربي السلاح على الحدود السورية اللبنانية، وكان له دور بارز في إدارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل عام.

وفي وقت سابق، كان الجيش الإسرائيلي قد شن عدة ضربات خلال الحرب الأخيرة استهدفت أنشطة الوحدة 4400، بما في ذلك تدمير معدات ووسائل نقل الأسلحة إلى حزب الله، وقد تم تصفية قائد الوحدة محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب.

كما واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على مناطق جنوب لبنان اليوم الأحد، متجاوزًا اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، حيث استهدفت المقاتلات الجوية منطقة إقليم التفاح وبالتحديد بلدة أرنون جنوبي لبنان.