العالم اليوم - لابيد يحذر: نحن في طريقنا لـ"كارثة الداخل"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أبريل 2025 07:21 مساءً - حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، من مستويات التحريض، واحتمال وقوع جرائم قتل سياسية.

وقال لابيد في بيان: "أحذر استنادا إلى معلومات استخباراتية قاطعة: نحن في طريقنا إلى كارثة أخرى. هذه المرة ستأتي من الداخل".

وأضاف: "مستويات التحريض والجنون غير مسبوقة. ستكون هناك جرائم قتل سياسية هنا. سيقتل اليهود يهودا".

وتابع: "التهديدات الأكثر عددا موجهة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار".

وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"وقف هذا الأمر. الأمر متروك لك. أسكتوا وزرائكم، وابنكم في ميامي. بدلا من دعم التحريض، ادعموا الشاباك، وقوات الأمن، والأنظمة التي تُبقي هذا البلد حيا".

واعتبر لابيد أن "من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر 2023 هو المسؤول عن التحريض".

وفي بيانه، قال لابيد أيضا: "نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل".

وشدد على أنه "كان يتوجب على رئيس الشاباك الاستقالة منذ أحداث 7 أكتوبر بسبب فشله".