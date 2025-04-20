العالم اليوم - الكرملين: بوتين لم يأمر بتمديد هدنة "عيد القيامة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أبريل 2025 07:21 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه أمس بمناسبة عيد القيامة، حسب ما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.

وينتهي وقف إطلاق النار عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد نقلت السبت، عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم اعتبارا من الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد. أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".

وتابع قائلا: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل".

من جانبه كان قد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موافقته على هدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.

اتهامات بخرق الهدنة

وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت روسيا، أن قواتها ردت على محاولات أوكرانية شن هجمات ليلا، رغم هدنة عيد الفصح.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنه بوتين بمناسبة عيد الفصح أكثر من 1000 مرة.

وأضافت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" للأنباء، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

في المقابل، قال زيلينسكي إن الجيش الروسي يتظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار، لكنه واصل محاولات إلحاق خسائر بأوكرانيا على جبهة القتال.

وأضاف زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "بوجه عام وحتى صباح عيد القيامة، نستطيع أن نقول إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بوقف إطلاق النار، لكنه لا يتخلى في بعض المناطق عن محاولات فردية للتقدم وإلحاق خسائر بأوكرانيا".

ووفق زيلينسكي فإن القوات الأوكرانية أبلغت في وقت مبكر من صباح الأحد عن 59 واقعة قصف وخمس محاولات هجوم على جبهة القتال.