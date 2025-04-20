نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيلوغ: الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، كيث كيلوغ، بأن الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاكل الأخرى في العالم.

وأشار في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أن كلام الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو بشأن الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من المفاوضات بشأن القضية الأوكرانية يبدو قاسيا، ولكن هذا هو الواقع.

وقال: "لقد سئمنا مما يحدث [في أوكرانيا]. هناك العديد من المشاكل الأخرى في العالم التي يجب على الولايات المتحدة التدخل فيها، وهذه الحرب مستمرة منذ زمن طويل"، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لإنهاء النزاع.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من عملية التفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا إذا بدأت الأطراف "بتخريبها"، وأكد روبيو أن الرئيس الأمريكي لن ينتظر إلى الأبد تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن التهديدات الأمريكية بالانسحاب من عملية التفاوض حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف وليس موسكو.

وذكر الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي أبلغ المسؤولين الأوروبيين يوم الخميس الماضي في اجتماع بشأن أوكرانيا في باريس، أن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد وأنه قد يعلن قريبا انسحاب واشنطن من عملية التفاوض لتسوية النزاع في أوكرانيا. وقد صرح ترامب بنفسه بهذا علنا في اليوم التالي.