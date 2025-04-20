”أرويا كروز” تعلن عن بدء رحلاتها الأولى في البحر الأبيض المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:25 مساءً - كشفت شركة "أرويا كروز"، التي تعتبر أول خط عربي تعمل للرحلات البحرية السياحية في المملكة العربية السعودية، عن بدء أولى رحلاتها خلال البحر الأبيض المتوسط والتي تنطلق يوم 21 من شهر يونيو المقبل.

حيث ستقام الرحلات في التحرك من ميناء الذي يستمى غلاطة بورت، المتواجد في إسطنبول،والذي يشمل وجهاتها السياحية في مدن ساحلية معروفة في تركيا واليونان.

تنطلق الرحلة يوم 21 من شهر يونيو المقبل، وسيكون مكان الانطلاق هو ميناء "غالاطا" المتواجد في إسطنبول، وستكون الوجهات السياحية لهم هم: بودروم، مرمريس ،كريت، رودس، كاش، كوشاداسي، أثينا، ميكونوس، إزمير، وفتيحة، كما ستكون مدة الرحلة 7 ليالي.

حيث تساهم هذه الرحلة في تعزيز وتقوية موقع المملكة العربية السعودية الذي تعد مركزي أساسي في السياحة البحرية، وأيضًا تقديم تجارب سياحية فريدة: تُتيح تجارب سياحية جديدة تجمع بين التنوع والرفاهية والتميز الثقافي.

حيث أبدي رئيس أوكرانيا "أرويا كروز"سعادته وفخره بإطلاق الشركة الجديدة، وأشار على أن هذه الرحلات تجسد رؤية تسعى لدمج التجربة السياحية العالمية مع الثقافة السعودية الأصيلة.