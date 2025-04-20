بنوم بنه ـ أ ف ب: رست سفينتان حربيتان يابانيتان أمس السبت في قاعدة بحرية كمبودية رُمّمت بتمويل جزئي من بكين التي يثير نفوذها المتنامي في خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي قلق الولايات المتحدة. ودشّنت قاعدة ريام في جنوب غرب كمبوديا في 2 أبريل بحضور رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ووفد عسكري صيني. وأعلنت بنوم بنه عن مجيء سفن حربية من بلدان «صديقة لكمبوديا»، من بينها اليابان. وقُيّدت مشاركة الإعلام في تغطية رسو السفينتين «بانجو» و»إتازيما» التابعتين لقوّات الدفاع البحرية اليابانية. وأعربت السفارة اليابانية في بنوم بنه في بيان عن «الفرحة» بهذا «الحدث المهمّ تاريخيا»، في حين أن بلدانا كثيرة من جنوب شرق آسيا ما زالت تتوجّس من الانتشار العسكري الياباني بسبب أحداث الحرب العالمية الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفينتان حربيتان يابانيتان ترسوان فـي قاعدة كمبودية رممتها الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.