شرطة بنجلاديش تقدم طلبا إلى الإنتربول لإصدار «إشعار أحمر» ضد الشيخة حسينة

دكا ـ د.ب.أ: قدم المكتب المركزي الوطني لشرطة بنجلاديش طلبا إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية(الانتربول) لإصدار «إشعار أحمر» ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة و11 مسؤولا آخرين. وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلى أوبزيرفر» البنجالية، فإن جميع الأفراد الـ12 مطلوبون للعدالة في قضية انتفاضة يوليو، وهم الآن فارون. يشار إلى أن انتفاضة يوليو هي انتفاضة جماهيرية مؤيدة للديمقراطية أدت إلى الإطاحة بالشيخة حسينة التي فرت إلى الهند. وقدم المكتب الطلب في ثلاث مراحل منفصلة لإصدار إشعارات حمراء ضدهم، وفقا لما ذكرته مصادر الشرطة والمحكمة الجنائية الدولية، حسب ديلي أوبزيرفر.

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