"عيد فصح سعيد لجميع المجانين".. ترامب يهنئ "بحب" خصومه السياسيين

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه السياسيين خلال خطاب له بمناسبة عيد الفصح نشره على منصة "تروث سوشيال".

وتمنى ترامب "بكل حب وإخلاص وحنان عيد فصح سعيد لجميع المجانين اليساريين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة المجرمين الخطرين إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم القتلة وأعضاء عصابة مارا سالفاتروتشا السلفادورية الإجرامية (MS-13)"، كما وصف رئيس البيت الأبيض مسؤولي إنفاذ القانون والقضاة بـ "الضعفاء وغير الفعالين" بسبب السماح باستمرار "الهجوم الشرس" على الولايات المتحدة، حسب تعبيره.

كما استغل ترامب خطاب التهنئة بعيد الفصح وهاجم سلفه الرئيس الأمريكي جو بايدن واعتبره "المذنب الرئيسي وراء الهجرة غير النظامية" قائلا: "كان الرئيس الأسوأ والأقل كفاءة على الإطلاق".

وبعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت السلطات الفيدرالية في تنفيذ مداهمات جماعية ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت وسائل الإعلام أن إدارة ترامب حددت هدفا يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1800 منتهك لقوانين الهجرة يوميا.

وتواجه هذه المداهمات مقاومة من السلطات المحلية ونقص الموارد.

وتتفاوت البيانات المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين والمرحلين من بضع عشرات الآلاف إلى 200 ألف، حيث وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين.