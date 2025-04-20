اتهامات بالظلم: مساعدو هيغسيث ينتقدون البنتاغون بعد الفضيحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 02:29 مساءً - أبدى مستشارو وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث السابقون الثلاثة استياءهم العميق من الإجراءات المتخذة ضدهم معربين عن رفضهم للاتهامات غير المبررة التي وجهت إليهم في إطار التحقيق بفضيحة سيغنال.

وضعت وزارة الدفاع المسؤولين الأربعة في إجازة إجبارية وهم دان كالدويل وكولين كارول ودارين سيلنيك في إطار الإجراءات المتخذة بخصوص التحقيق الجاري، حيث تم إحالتهم إلى الاستيداع.

عبر المستشارون في بيان مشترك عن استيائهم الشديد من طريقة إنهاء خدمتهم في وزارة الدفاع مؤكدين أنهم تعرضوا لحملة غير مبررة من قبل مسؤولين مجهولين في البنتاغون أضرت بسمعتهم.

تأتي هذه التطورات في البنتاغون في سياق فترة حرجة، حيث لم يمر سوى أقل من 100 يوم على تولي إدارة ترامب وشهدت هذه الفترة العديد من الإجراءات المثيرة للجدل أبرزها الإقالات في أوساط القيادات العسكرية والمدنية وتوجيهات تستهدف محتوى التنوع والمساواة والإدماج.