عيد الفصح في أوكرانيا.. زيلينسكي يتهم روسيا بمماطلة وقف إطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 02:29 مساءً - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكوكه في التزام روسيا بوقف إطلاق النار خلال عيد الفصح مشيراً إلى أن القوات الروسية تواصل تحركاتها الهجومية في بعض المناطق رغم الإعلان عن الهدنة.

ووصف زيلينسكي هذه التحركات بأنها محاولات روسية لخلق مظهر من الالتزام دون التوقف الفعلي عن القتال.

دعا الرئيس الروسي بوتين إلى هدنة مؤقتة بمناسبة عيد القيامة، حيث أمر قواته بوقف الأنشطة العسكرية لمدة يوم واحد.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصريحات أمريكية شددت على ضرورة إبداء موسكو وكييف جدية في التفاوض مهددةً بوقف المحادثات إذا لم تتحقق هذه الجدية.

هناك تناقض واضح بين إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار والواقع الميداني، حيث أشار زيلينسكي إلى استمرار القوات الروسية في محاولاتها العسكرية رغم الهدنة المعلنة، مما يثير الشكوك حول التزام روسيا الفعلي بالإعلان.