العالم اليوم - اعتقال ممثلة تركية شهيرة بتهمة قتل صديقتها بطريقة بشعة

انتم الان تتابعون خبر اعتقال ممثلة تركية شهيرة بتهمة قتل صديقتها بطريقة بشعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أبريل 2025 02:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام تركية، مساء السبت، بإلقاء الشرطة القبض على الممثلة سيفيل أكداغ بتهمة قتل صديقتها طعنا في منزل الأخيرة الواقع بإسطنبول.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "حرييت"، فإن أكداغ طعنت صديقتها إليف كيراف عدة طعنات، بعد نشوب جدال بينهما في منزل القتيلة.

وعندما لم يتمكن أفراد عائلة كيراف من الوصول إليها، أبلغوا الجيران، الذين وجدوها غارقة في بركة من الدماء.

ووصلت خدمات الطوارئ بعد فترة وجيزة لمكان الجريمة، ولكن الوقت كان قد فات، وتم إعلان وفاة كيراف في مكان الحادث.

وتمكنت الشرطة سريعا من التعرف على أكداغ باعتبارها المشتبه به بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة.

وادعت أكداغ بحسب وسائل إعلام تركية بأنها كانت مع كيراف في الليلة التي سبقت الحادث، حيث اندلع شجار بينهما في الصباح.

وزعمت أكداغ أن كيراف ضربتها أثناء الشجار، مما أدى إلى صراع انتهى بطعنات قاتلة.

وعبرت أكداغ عن ذعرها من الموقف، مشيرة إلى أنها هربت من مكان الحادث بسبب إفراطها في تناول الكحول، بعدما حاولت قطع معصميها، وتراجعت عن ذلك الفعل لاحقا.

جدير بالذكر أن أكداغ ظهرت في مسلسلات شهيرة مثل "الذين لا يستطيعون الصمود" و"التفاحة الممنوعة" و"كذبتي الحلوة"، إلى جانب مشاركتها في أفلام مثل "إينا: السحر الأسود" و "كولياس: ثمن اللعنة".