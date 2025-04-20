العالم اليوم - الرحلات بين سوريا والإمارات.. أول طائرة من دمشق إلى الشارقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أبريل 2025 02:22 مساءً - استؤنفت الرحلات الجوية بين سوريا والإمارات، حيث غادرت، الأحد، أول طائرة من دمشق إلى الشارقة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء، "غادرت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم أول طائرة ركاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية".

وذكر تلفزيون سوريا أن وجهة الطائرة هي مدينة الشارقة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أعلنت، الإثنين، الماضي استئناف الرحلات الجوية مع سوريا، بعد انقطاع استمر لعدة سنوات.

في المقابل، أعلن مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، أن المؤسسة ستبدأ اعتباراً من اليوم الأحد بتسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من دمشق إلى دبي، ضمن خطة لتوسيع شبكتها باتجاه دولة الإمارات.

وأوضح عرابي، في حديث سابق لتلفزيون سوريا، أن الخطة التشغيلية الجديدة تشمل تسيير خمس رحلات أسبوعياً إلى دبي، إلى جانب ثلاث رحلات إلى الشارقة ورحلتين إلى أبو ظبي، مستخدمة طائرات الخطوط الجوية السورية.

يُشار إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين جاء بعد الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات، والتي شهدت مباحثات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي.