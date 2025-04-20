عاجل.. استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف غزة وخان يونس

أحمد جودة - القاهرة - الاحتلال يواصل عدوانه: غارات جوية ومدفعية تودي بحياة المواطنين في قطاع غزة

في وقتٍ مبكر من اليوم الأحد 20 أبريل 2025، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف جوي ومدفعي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المزارعين في بلدة عبسان شرق خان يونس، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. كما قصف الاحتلال مناطق أخرى في المدينة وأوقع المزيد من الشهداء.

استشهاد الشاب وسيم عطية أبو موسى في قصف مدفعي

في تطور آخر، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة المواصي جنوب خان يونس، ما أدى لاستشهاد الشاب وسيم عطية أبو موسى. هذا الهجوم جزء من حملة عدوانية مستمرة على القطاع أسفرت عن العديد من الضحايا، وأثارت موجة من الاستنكار من قبل الفلسطينيين وحقوق الإنسان.

الاحتلال يستهدف تجمعات سكنية في غزة: المزيد من الشهداء

في وقت لاحق من اليوم، شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا آخر على شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين آخرين. كما استهدفت قوات الاحتلال حي الشجاعية، وأدى القصف إلى استشهاد المزيد من المواطنين. تواصل قوات الاحتلال عدوانها الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر 2023، في وقتٍ لا يزال فيه الآلاف تحت الأنقاض.

حصيلة العدوان المستمرة: أكثر من 51 ألف شهيد

منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 51،157 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين وصل عدد المصابين إلى 116،724 شخصًا. الوضع في القطاع لا يزال مأساويًا، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى الضحايا بسبب استهداف البنية التحتية.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في غزة وخان يونس، مع ارتفاع عدد الشهداء والمصابين. في ظل هذه التصعيدات، يبقى الوضع الإنساني في القطاع على حافة الانهيار.