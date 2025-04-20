‏وسائل إعلام تابعة للحوثيين: قتيلان و11 جريحا حصيلة القصف الأمريكي الأخير على صنعاء

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بمقتل شخصين وإصابة 11 جريحا حصيلة القصف الأمريكي الأخير على صنعاء.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.