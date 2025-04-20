العالم اليوم - فيديو.. قتيل بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أبريل 2025 01:25 مساءً - قتل شخص، جراء جراء قصف إسرائيلي، الأحد، استهدف سيارة في جنوب لبنان، حسب ما أفادت وزارة الصحة.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، ولوحظ تحليق كثيف للطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في المنطقة".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.