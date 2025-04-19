العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية العراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 08:22 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، الذي سلمه دعوة رسمية من عبد اللطيف جمال رشيد الرئيس العراقي لحضور القمة العربية في بغداد المقررة في 17 مايو المقبل.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بوزير الخارجية العراقي وبحث معه العلاقات الثنائية والعمل على تعزيزها خاصة في المجالات التنموية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وبحث الجانبان "عددا من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد "عمق العلاقات الإماراتية-العراقية، متمنيا للعراق الشقيق وشعبه الاستقرار والتنمية والازدهار".