نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: أكثر من 60% من الفرنسيين يؤيدون تقييد حق اللجوء في بلادهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاجتماعية أن أغلبية المواطنين الفرنسيين (61%) يؤيدون الحد من حق اللجوء في بلادهم على خلفية التدفق الهائل للمهاجرين.

وذكرت محطة "أوروبا 1" الإذاعية في بيان: "أغلبية الشعب الفرنسي تعتبر أن حق اللجوء، أي توفير الحماية لجميع اللاجئين المضطهدين في بلدانهم، يجب أن يكون محدودا".

وأفادت قناة "أوروبا 1" أن 61% من الفرنسيين أيدوا هذه الفكرة، حيث كانت الأغلبية في جميع الفئات العمرية مؤيدة لها.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت يومي الخميس والجمعة وشمل 1000 مواطن فرنسي بالغ.

وقال مدير المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا نيكولا بوفرو مونتي في 20 يناير إن عدد المهاجرين في البلاد ارتفع بنسبة 40% منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ووصل إلى مستويات قياسية.

وأظهر تقرير لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الخميس الماضي أن فرنسا تلقت أكبر عدد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي لأول مرة، متجاوزة ألمانيا.

كما أفاد المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، بأن البلاد لم تعد الدولة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا في فبراير الماضي لأول مرة منذ فترة طويلة. فقد سجلت فرنسا وإسبانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء (13080 طلبا للأولى و12975 للثانية)، تليهما ألمانيا (12775 طلبا).