الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصنعاء: ”21 طائرة حتى الآن في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 07:28 مساءً - قامت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، بالإعلان عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، وذلك أثناء تحليقها في سماء محافظة صنعاء، وقالت الجماعة إن الطائرة كانت تنفذ ما وصفته بـ"مهام عدائية".

وذكرت الجماعة في بيان رسمي أن عملية الإسقاط تمت باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع، مؤكدة أن هذه هي ثاني طائرة يتم إسقاطها خلال 24 ساعة فقط، والسادسة خلال شهر أبريل الجاري.

وبحسب البيان، فإن إجمالي عدد الطائرات التي تم إسقاطها منذ بداية ما تسميه الجماعة بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" قد ارتفع إلى 21 طائرة، في إشارة إلى التصعيد المتواصل بين الحوثيين والولايات المتحدة.

وتشن الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية بشكل متكرر على مواقع داخل اليمن، وتؤكد أنها تستهدف مواقع حوثية تهدد الملاحة الدولية أو تشكل خطرًا على المصالح الأمريكية، بينما يرد الحوثيون بأن تلك الضربات تأتي في إطار دعم مباشر لإسرائيل، في ظل التوتر الإقليمي المتزايد.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه اليمن توترًا أمنيًا متصاعدًا، خاصة بعد اتساع رقعة الاستهدافات الجوية المتبادلة بين القوات الأمريكية والحوثيين، في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية لتهدئة قريبة.