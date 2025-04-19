داليا زيادة تفجر الجدل: أستمد قوتي من اليهود.. وهربت من مصر بدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 07:28 مساءً - أشعلت داليا زيادة الكاتبة والمحللة السياسية، موجة جديدة من الجدل بعد تصريحات مثيرة أدلت بها لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، كشفت فيها عن مواقف صادمة بشأن الحرب على غزة وعلاقتها بإسرائيل، مؤكدة أنها غادرت مصر بمساعدة أصدقاء إسرائيليين بعد تعرضها لتهديدات.

في حوارها أكدت داليا زيادة أنها من بين ثلاثة فقط في مصر تجرأوا، على حد وصفها، على إدانة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023، ووصفت الحركة بأنها منظمة إرهابية، مؤكدة أن من حق إسرائيل الدفاع عن ذاتها.

وذهبت أبعد من ذلك حيث دعت الدول العربية إلى دعم إسرائيل، معتبرة أنها تخوض حربًا بالنيابة عن المنطقة كلها، بما فيها العالم العربي، وأنه إذا أرادت الدول العربية مصلحتها فعليها التفكير بعقلانية.

وكشفت زيادة أنها تلقت تهديدات بالقتل من جماعات متطرفة، خصوصًا بعد دفاعها عن إسرائيل وانتقادها للاحتفال الذي عم بعض الأوساط المصرية بعد مقتل جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري في يونيو 2023.

وزعمت أن الدولة المصرية لم توفر لها الحماية، بل إن هناك محامين وبرلمانيين دفعوا لتحريك دعاوى قضائية ضدها بتهمة "الخيانة".

وأشارت إلى أنها اضطرت لمغادرة مصر بمساعدة أصدقاء في إسرائيل بعد تصاعد التهديدات ضدها.