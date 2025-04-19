صهاينة يحرقون مزروعات فلسطينية
أحرق مستوطنون صهاينة مساء اليوم السبت، محاصيل زراعية في تجمع واد الرخيم غرب قرية سوسيا جنوب الخليل.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا " عن الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة قوله :"إن مستوطنين صهاينة مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود العدو الصهيوني أحرقوا ما يزيد عن نصف دونم مزروعة بمحاصيل القمح والشعير في تجمع واد الرخيم قرب قرية سوسيا تعود ملكيتها للمواطن علي محمد شناران، كما أتت النيران على معدات وأخشاب منزل قيد الانشاء .
كما احتجز مستوطنون مدججون بالسلاح وتحت حماية جنود العدو الصهيوني قطيع أغنام المواطن عيسى الحمامدة، بالقرب من خربة التبان بمسافر يطا محاولين سرقتها بدعوى أنها لهم .
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