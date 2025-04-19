نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن إتمام عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة إماراتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أعادت 246 جنديا من الأسر الأوكراني، وتم تسليم 246 أسيرا أوكرانيا في المقابل، وذلك في إطار عملية تبادل للأسرى بوساطة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيانها: "في 19 أبريل من هذا العام، ونتيجة لعملية التفاوض، تم إعادة 246 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 246 أسير حرب من القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أن جميع العسكريين الروس متواجدون الآن على أراضي بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة. كما أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع أقاربهم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأضافت أن دولة الإمارات بذلت جهود الوساطة الإنسانية في عملية تبادل الأسرى.

كما ذكرت الوزارة أنه وفي بادرة حسن نية، سلمت روسيا 31 أسير حرب جريحا إلى أوكرانيا مقابل 15 عسكريا روسيا جريحا يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.