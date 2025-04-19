نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر طبية: 53 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن الغارات والهجمات الإسرائيلية على عموم القطاع منذ فجر اليوم السبت، أسفرت عن استشهاد 53 شخصًا وإصابة العشرات.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى أن "حصيلة الحرب الدموية الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 51 ألفا و157 شهيدا و116 ألفا و724 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023".

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن "92 شهيدا و219 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية. وأوضحت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية على القطاع في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى ألف و783 شهيدا و4 آلاف و683 مصابا".

ومنذ فجر اليوم يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته الجوية العنيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة مع دخول "استئناف العدوان" يومه الـ33، واستمرار منع دخول المساعدات لليوم الـ46، مخلفا المزيد من الضحايا والدمار والتهجير.

وكانت قد أفادت مصادر طبية في غزة بأن "الغارات العنيفة أسفرت فجر السبت، عن 23 شهيدا وإصابة أكثر من 20 طفلا في خانيونس جراء استهداف المدينة بسلسلة غارات جوية، كما أفادت باستئناف مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفي غرب مدينة رفح بالجنوب، في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمها الأطفال والنساء".

ومن جانبها، وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 7 أسابيع بأنه "الأشد" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. وأوضحت في تقرير نشرته، الجمعة، أن "420 ألف مواطن نزحوا مجددا" في عموم القطاع.