نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تُوقف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتًا وتُعلن عن إجراءات تنظيمية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية اليوم السبت عن إيقاف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتًا في البلاد.

جاء ذلك في إطار قرار يتضمن إعادة الترتيب والتنظيم لآليات جمع التبرعات، وذلك عبر آليات موحدة وواضحة تستهدف تعزيز الشفافية وحوكمة العمل الخيري.

الكويت تُوقف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتًا وتُعلن عن إجراءات تنظيمية جديدة

خطوة لتنظيم العمل الخيري في الكويت

أوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة إكس أن القرار يأتي حفاظًا على سمعة دولة الكويت وجمعياتها الخيرية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإدارة الرشيدة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تنظيم آليات العمل الخيري بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة.

جمع التبرعات عبر مواقع غير رسمية

أضافت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر، تقوم بجمع التبرعات بطريقة غير قانونية.

وأشارت إلى أن هذه المواقع قد تضر بسمعة العمل الخيري في الكويت، ولذلك اتخذت الوزارة قرارًا بوقف جميع عمليات جمع التبرعات حتى يتم إعادة تنظيمها بشكل يتماشى مع القوانين المحلية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار. وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على منع أي ممارسات قد تسيء إلى العمل الخيري في الكويت، وتشدد على ضرورة اتباع القوانين والأنظمة التي تضمن الشفافية في جميع جمعيات ومؤسسات الكويت الخيرية.