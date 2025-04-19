اتصال بين السيسي ورئيس الكونغو.. الالتزام بالتوافق لتعزيز التنمية في حوض النيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 06:31 مساءً - عقد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفيليكس تشيسيكيدي اتصالاً هاتفياً، حيث اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل من أجل تحقيق التنمية المشتركة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على تعزيز التفاهم والتعاون بين الدولتين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامنه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة الحادث المأساوي الذي وقع في نهر الكونغو، حيث قدم تعازيه الحارة للرئيس فيليكس تشيسيكيدي وللشعب الكونغولي.

وأعرب الرئيس عن تقديره للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين مؤكداً على أهمية تعزيز هذه الروابط الثنائية لما فيه مصلحة الطرفين.

وأبرز الاتصال الهاتفي توافق وجهات النظر بين الزعيمين حول ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة في شرق الكونغو، حيث أكدت مصر التزامها بمساندة كل ما من شأنه إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة وتم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة.