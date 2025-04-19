العالم اليوم - بهدفين متأخرين.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون في البريميرليغ

انتم الان تتابعون خبر بهدفين متأخرين.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون في البريميرليغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 06:24 مساءً - قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعدما سجل نيكو أوريلي وماتيو كوفاتشيتش هدفين في الدقائق الأخيرة ليقودا الفريق للفوز 2- صفر على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز باستاد غوديسون بارك اليوم السبت.

وتقدم مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 33 مباراة متقدما بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس وأستون فيلا السابع لكنه لعب مباراة أكثر.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل أوريلي الهدف الأول (الدقيقة 84) من مسافة أربعة أمتار بعد أن استقبل تمريرة عرضية منخفضة من ماتيوس نونيز قبل أن يضيف كوفاتشيتش الهدف الثاني (الدقيقة 92) من على حافة منطقة الجزاء ليؤكد الفوز.

وواجه مانشستر سيتي صعوبات لمدة 85 دقيقة إذ عانى من أجل صناعة فرص واضحة فيما سدد جيمس تاركوفسكي في القائم برأسه من ركلة ركنية في الشوط الأول لصالح إيفرتون الذي يبقى في المركز 13 برصيد 38 نقطة من 33 مباراة.