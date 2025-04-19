نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار سيظل ساريا ما دام التزمت كييف به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين لن تبقى سارية المفعول إذا لم تلتزم سلطات كييف بها.

وأكدت الوزارة أن "وقف إطلاق النار يتم تطبيقه لأغراض إنسانية وسيتم الالتزام به من قبل القوات الروسية المشتركة بشرط الالتزام به بشكل متبادل من قبل نظام كييف".

وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح، على أن تتوقف كل الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم.

وأضاف: "تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية"، وشدد على أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو".

وأكد بوتين أن "مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا".

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذا العام بقيامة المسيح في 20 أبريل. ويستمر الاحتفال لمدة 40 يوما تقريبا، ولكن أكثرها يتم خلال الأسبوع الأول بعد عيد الفصح.