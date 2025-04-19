بوتين يعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الكرملين اليوم السبت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح، على أن تتوقف كل الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم اعتبارا من الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح. وأُصدر الأوامر بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة".

وأضاف: "تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية"، وشدد على أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو".

وأكد بوتين أن "مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا".

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود والعسكريين الأرثوذكس بمناسبة عيد الفصح، وقال: "اليوم، عشية عيد الفصح، أود أن أهنئ، أولا وقبل كل شيء، العسكريين المسيحيين والأرثوذكس الذين يقاتلون من أجل روسيا، بهذه المناسبة. أهنئ كل من يحتفل باليوم القادم في بلدنا وفي العالم، ويكرمه ويحترمه".

ولفت إلى أن "الوضع على خط الجبهة واضح ويتطور بطريقة مواتية لنا: القوات الروسية تتقدم بثقة خطوة بخطوة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نظام كييف انتهك "هدنة الطاقة" أكثر من 100 مرة، وقال: "نعلم أن نظام كييف انتهك الاتفاق بشأن وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتموني".

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية هذا العام بقيامة المسيح في 20 أبريل. يستمر الاحتفال لمدة 40 يوما تقريبا، ولكن أشدها قوة وإشراقا الأسبوع الأول بعد عيد الفصح.