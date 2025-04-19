العالم اليوم - الأهلي يفرض التعادل السلبي على ماميلودي صن داونز

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أبريل 2025 05:23 مساءً - فرض الأهلي المصري التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وألغى الحكم هدفين للأهلي، الأول سجله السلوفيني نيتس غراديشار في الدقيقة 71 بداعي التسلل، والثاني أحرزه البديل المغربي أشرف بنشرقي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بداعي التسلل أيضا.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

ويتطلع الأهلي للتواجد في النهائي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، والثالثة على التوالي، كما يسعى بطل مصر إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي لأول مرة بعد أن فشل في هذا الأمر في ثلاث محاولات سابقة.

كما يريد الأهلي التتويج بالبطولة للمرة الـ13، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، فيما حقق صن داونز اللقب مرة وحيدة عام 2016، على حساب الزمالك في النهائي.

وتأهل الأهلي للدور قبل النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني ذهابا وايابا بالنتيحة ذاتها 1-0، بينما فاز صن داوانز على ملعبه بنفس النتيجة ذهابا، وتعادل سلبيا مع الترجي التونسي في تونس بدور الثمانية.

والتقى الأهلي وصن داونز 16 مرة من قبل، حيث حقق كل فريق الفوز على الآخر 5 مرات، وكان التعادل سمة مشتركة في 6 مواجهات.

وسجل الأهلي 19 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، وكانت أكبر نتيجة للفريق الأحمر خلال تلك المواجهات الفوز 3-0 على الفريق الملقب بـ(البرازيليين) في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001.

أما بطل جنوب إفريقيا، فيمتلك الذكريات الأصعب علي (المارد الأحمر) بعدما كان سببا في تجرعه للخسارة مرتين بخمسة أهداف، الأولي في دور الثمانية لدوري الأبطال عام 2019 بخماسية نظيفة والثانية بنتيجة 5-2 في دور المجموعات بنسخة عام 2023.